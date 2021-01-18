Ana Sayfa Güncel Haberler İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 30’u geçti
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Sultangazi’de beton mikseri devrildi
Vedat BAYRAKTAR/İstanbul,(DHA) Sultangazi Mahmutbey Yolu üzerinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda beton mikseri devrildi. Kaza, akşam saatlerinde Mahmutbey yolu üzerinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle...
Keşan’da kar yağışı etkili oluyor
Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor. İlçe, akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza bürünürken, hava sıcaklığı...
Libya’da askerlere ‘Üs Savunma Eğitimi’ verildi
ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk askerinin, Libya Silahlı Kuvvetleri personeline 'Üs Savunma Eğitimi' verdiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askeri Eğitim, İş Birliği...
Kontrol noktasından kaçan şüphelilerin evinde çalıntı güvercin ve pitbull bulundu
Caner ÜNVER/ANKARA (DHA)- ANKARA'da, jandarma kontrol noktasından kaçan şüphelilerin saklandığı eve yapılan baskında, balkondan kaçmaya çalışan 5 şüpheli yakalanırken, evde yapılan aramada, 16 çalıntı güvercin,...