İstanbul’da  baraj havzalarından 40 ton atık çıktı 

İstanbul DHA – KURAKLIK yüzünden suyun çekildiği baraj havzalarından 40 ton atık temizledi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından baraj havzalarındaki sular da çekildi. Suyun çekilmesiyle atıklar da ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ne bağlı İSTAÇ ekipleri, 2 hafta içinde İstanbul il sınırları içindeki 7 baraj havzasında çalışma yaptı.

İstanbul’un su gereksinimi, toplam 10 barajdan sağlanıyor. Ancak, bunlardan sadece Terkos, Sazlıdere, Ömerli, Büyükçekmece, Elmalı, Darlık ve Alibey barajları il sınırları içinde kalıyor.

TOPLAM 1400 PERSONEL 200 ARAÇ

Baraj havzalarının temizlenmesi sırasında 1400 personel ve 200 araç görev aldı.

Temizlik çalışmalarında baraj havzalarından toplam 40 ton atık çıktı. Bu atıkların yaklaşık yüzde 45’i yani 17,5 tonu evsel atık. Evsel atıkları, sırasıyla 8,5 ton ile cam, 7,5 ton ile plastik, 4,5 ton ile metal ve 2 ton ile kâğıt izledi. Toplanan atıklar, İBB tesislerinde bertaraf edildi.

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