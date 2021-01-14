İstanbul’da aşıların saklandığı deponun havadan görüntüleri

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da kendisini ilişki bahanesiyle villaya götüren yabancı uyruklu kadın ve 3 erkek tarafından alıkonulup, oğlundan fidye istenilen, olumsuz yanıt alınca...