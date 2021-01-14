İstanbul’da aşıların saklandığı deponun havadan görüntüleri

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Ersan SAN – İstanbul DHA – İSTANBUL’da Ankara’dan getirilen koronavirüs aşılarının muhafaza edildiği Bakırköy’deki aşı depoları havadan görüntülendi. Depolardan bu sabah aşılar alınarak hastanelere dağıtıldı.

(FOTOĞRAF)

 

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