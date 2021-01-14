İstanbul’da aşıların saklandığı deponun havadan görüntüleri

Ersan SAN – İstanbul DHA – İSTANBUL’da Ankara’dan getirilen koronavirüs aşılarının muhafaza edildiği Bakırköy’deki aşı depoları havadan görüntülendi. Depolardan bu sabah aşılar alınarak hastanelere dağıtıldı.
Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 24 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM)...
Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da kendisini ilişki bahanesiyle villaya götüren yabancı uyruklu kadın ve 3 erkek tarafından alıkonulup, oğlundan fidye istenilen, olumsuz yanıt alınca...