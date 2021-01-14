İstanbul’da aşılar hastanelere böyle dağıtıldı 

Gülseli KENARLI – Ali AKSOYER – Burçak BOZKUŞ – Harun UYANIK – Yılmaz OKUR – Ali Kerem BENGİ – Soner HASIRCIOĞLU- Özgür EREN -Serdar ALTINTEPE- Feridun AÇIKGÖZ – Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHA- ÇİN’den Türkiye’ye getirilen CoronaVac aşısı, Sağlık Bakanlığına ait özel tasarlanmış iklimlendirme özellikli ‘Aşı Nakil Aracı’ ile İstanbul’da hastanelere dağıtıldı. Araçların depodan çıkarken kornalarına bastıkları ve polisin de eskortluk yaptığı görüldü. Araç çıkışları havadan da görüntülendi. Ankara’dan İstanbul’a getirilen ‘CoronaVac’ aşısı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün Bakırköy’deki ilaç deposunda bekletildi. Aşılar bu sabah saat 05.00 itibariyle, eksi 20 ile artı 20 derece sıcaklığı ayarlanabilen ‘aşı nakil araçları’ ile İstanbul’daki ilçe sağlık müdürlüklerinin depolarını götürüldü. Aşılar buradan da hastanelere dağıtıldı. Aşıların İstanbul’daki dağıtımını DHA dakika dakika takip etti.

İstanbul’daki hastanelerde aşılamaların bugün başlaması bekleniyor.