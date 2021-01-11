İstanbul’da 56 saatlik kısıtlama sona erdi

Türkiye’de maalesef işler ücretlilerin pek de lehine gelişmiyor! TÜİK tarafından sabunlanmış enflasyon verileri yüzünden ücretler enflasyona uyumlu olacak, ücretlileri enflasyon ve hayat pahallılığı karşısında ezdirmeyecek ölçüde artmıyor!Fakat başta gıda olmak üzere düşük gelirli sınıfların yaşam kalitesini derinden etkileyen tüm temel tüketim mal ve hizmetlerinin fiyatı açıklanan enflasyon oranının ve yapılan maaş zamlarının kat be kat üzerinde artıyor.