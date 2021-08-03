İstanbul’da 3 ayda 15 bin 328 göçmen yakalandı

Ali Çağlar Tınbek/İstanbul (DHA) İstanbul’da 26 Nisan ve 31 Temmuz tarihleri arasındaki denetimlerde 15 bin 328 göçmen yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan ve 31 Temmuz tarihleri arasında, yaptıkları denetimlerde ülkeye yasal olmayan yollardan giriş yapan ve yasal kalış hakkı olmayan

5 bin 365’i Afganistan uyruklu, 2 bin 541’i Pakistan uyruklu ve farklı ülkelerden giriş yapan toplam 15 bin 328 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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