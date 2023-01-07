İstanbul’da 2023 yılının ilk hava destekli denetimi yapıldı

- Reklam -

Oğuzhan CİN / İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL genelinde 2023 yılının ilk “Huzur İstanbul” denetimi yapıldı. Denetime, havadan da helikopterle destek verildi.

İstanbul genelinde 2023 yılının ilk “Huzur İstanbul” denetimi yapıldı. İstanbul genelinde belirli yerlerde kurulan kontrol noktalarında eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri katıldı. Havadan helikopter desteği ile gerçekleşen denetim sırasında narkotik köpeği “Cadı” da görev aldı. Denetim noktalarında durdurulan araçlarda arama yapılırken, şüpheli görülen kişiler kimlik kontrolünden geçirildi. (DHA)

FOTOĞRAF



- Reklam -