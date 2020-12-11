İstanbul’da 126 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL’da “10 Numara Yağ” olarak tabir edilen kaçak akaryakıt satışı yapan suç örgütüne yönelik 4 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı, 126 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri “10 Numara Yağ” olarak tabir edilen kaçak akaryakıt satışı yapıldığını belirledi. Polis ekipleri Büyükçekmece, Küçükçekmece, Başakşehir, Bahçelievler, Esenyurt ve Çatalca’da bulunan bazı TIR parklarında satış yapıldığını tespit etti. Suç örgütü üyelerinin yakalanması için bu sabaha karşı harekete geçen polis ekipleri 4 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Toplam 126 bin 300 litre kaçak akaryakıt ve 7 adet kapalı kasa araç ele geçirildi. Operasyonla birlikte yaklaşık 850 bin liralık kamu zararının önüne geçildiği öğrenildi.

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