istanbul’da 10 evden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

Ali AKSOYER-Adem VAROL/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL’da iki ay içerisinde 10 eve girerek yaklaşık 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlenen 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin apartmana giriş ve çıkışları, açamadıkları kasayı bavulla taşıdıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 10 farklı evde meydana gelen ziynet eşyası hırsızlığı üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede şüphelilerin apartmanlara girerek ilk önce kapıları kontrol ettiklerini, daha sonra kartla açarak içeri girdiklerini belirledi. Şüpheliler Ebru G.(18)’nin evden hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından 4 suç kaydı, Hülya Ç.(33)’nin farklı suçlardan 43 suç kaydı ve 14 aranma kaydı, Murat Ç.’nin ise hırsızlıktan 22 suç kaydı olduğu öğrenildi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin, dairelerin zillerine basarak boş olup olmadığını kontrol ettiği görülüyor. Girdikleri evde açamadıkları kasayı bavulla götürdükleri de çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON İLE YAKALANDILAR

Polis ekipleri, yerlerini tespit ettiği şüphelileri Başakşehir ve Pendik’te yaptığı eş zamanlı operasyon ile kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin evlerinde çalıntı olduğu tespit edilen 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan üç şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ebru G. ve Hülya Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Murat Ç. İse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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