Sanki salgın filan yok…

Sanki 3 bin 584 kişi ölmedi…

Sanki toplam vaka sayısı 131 bin 744 değil…

Sanki yoğun bakımda yüzlerce hasta Azrail’le boğuşmuyor…

Salgının en fazla etkilediği şehir olan İstanbul’da halkın rahatlığına, kayıtsızlığına bakınca hayret ediyorum doğrusu.

Onlar için hayat geçen yılın Mayıs ayından farksız sürüyor.

Ne maske takma zorunluluğunu dinledikleri var ne de sosyal mesafeyi…

Pazar yerleri, meydanlar, kaldırımlar tıklım tıklım…

Trafik çoğu yerde santim santim ilerliyor…

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Bu tablo karşısında yapılacak şey basittir:

İstanbul için özel önlemler alınmalıdır.

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Peki, bu önlemler ne olabilir?

Maddeler halinde sıralayalım:

1-Sadece işe gidenlerin sokağa çıkmasına izin verilmeli, bunun dışındakiler tıpkı 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakiler gibi evlerinden çıkmamalıdır.

2-AVM’lerin açılışı da, berber ve kuaförlerin çalışmaya başlaması da 11 Mayıs’ta olmamalı, ertelenmelidir.

3-Liselere geçiş sınavı ve üniversiteye giriş sınavı diğer illerden farklı şekilde ele alınmalı, sonbahara bırakılmalıdır.

4-Yine, diğer illerden farklı olarak İstanbul’daki üniversitelerin yeniden eğitime başlaması da Haziran’da değil sonbaharda olmalıdır.

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Bunlar yapılmazsa ileride daha sert önlemler almak zorunda kalınabilir.

Benden hatırlatması!