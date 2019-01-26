İstanbul’da gece saatlerinde yağmurla birlikte çamur yağdı. Sabah uyandıklarında araçlarını çamur kaplı görenler oto yıkamacılara akın etti.

İstanbul genelinde gece saatlerinde yağmurla beraber balçık yağdı. Özellikle arabaların üzeri balçıkla kaplandı. Sabah uyandıklarında araçlarının balçıkla kaplı olduğunu gören sürücülernden bazıları kendi imkânlarıyla araçlarını temizlerken kimileri ise oto yıkamacılarının yolunu tuttu.

“TEMİZ BIRAKTIK ÇAMUR İÇİNDE BULDUK”

Bir çok yurttaş araçlarını yıkatmak için oto yıkamacılara geldi. İşe gitmek için aracının başına geldiğinde aracının balçıkla kaplı olduğunu gören İmdat Kadiroğlu , ” Daha dün yıkatmıştım, sabah kalktım balçık yağmış. bazı yerlerde yıkamacı bulamadık. Şimdi geldik burada aracımızı yıkatıyoruz” diye konuştu. Yoğunluktan memnun olduğunu ifade eden oto yıkamacı Nazım Bayram ise ” olağanda bu kadar yoğun olmazdı balçık yağdığı için bir yoğunluk var. Eskisi gibi pek iş olmuyor balçıktan dolayı bir yoğunluk oldu” dedi.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji, dün Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’i toz taşınımı ve balçık şeklinde yağış konusunda uyarmıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının güneybatılı akışlarla beraber ülkemizin batı kesimlerini etkilemesi beklemektedir. Toz taşınımının başta güneybatı kıyılarımız olmak suretiyle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de yer yer etkili olacağı tahmin edilmektedir. Toz taşınımı sebebiyle, bu bölgelerde gerçekleşecek yağışların yer yer balçık şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve önlemli olunması gerekmektedir” denilmişti.