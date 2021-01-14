İstanbul’a aşılar geldi, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi çalışanları aşılandı

Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, (DHA) KORONAVİRÜSE karşı Çin’den getirilen CoronaVac aşısı ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı. Sabah saatlerinde randevusu olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi çalışanları aşılarını oldu. İlk aşı vurulanlardan hastane Başhekimi Doç. Dr. Mücahit Kapçı oldu. Kapçı, tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Çin’den getirilen CoronaVac aşısı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sağlık çalışanlarına vurulmaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren randevusu olan çalışanlar randevu saatinde aşılarını oldu. Aşılar, 2-8 derece arasında özel dolaplarda saklanırken, kişiye özel barkodlarla uygulanıyor.

BAŞHEKİM: SOSYAL MEDYADA NEGATİF BİR ALGI VAR BUNA HİÇ GEREK YOK AŞILARINI OLSUNLAR

Randevu ile ilk aşısını olanlardan biri de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mücahit Kapçı oldu. Doç. Dr. Kapçı, “Çok heyecanlı ve mutluyum. Hastalığı da geçirmiştim daha önce. Ona rağmen oldum çünkü koruyuculuğum düşmüş olabilir. Hastalığı tekrar geçirmenin bende ne tür riskler oluşturacağını bilmiyorum ama aşı en güvenlisi geliyor bana. Vatandaşların kesinlikle aşı olmasını istiyorum. Sosyal medyada negatif bir algı var. Buna hiç gerek yok aşılarını olsunlar” dedi.

Hastanenin göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özgül de “Dünya ve ülkemiz yaklaşık bir yıldır çok ciddi bir tehlike ile karşı karşıya. Bu tehlikeden sadece akıl ve bilimle kurtulabiliriz. Aşı da bunlardan bir tanesi. Ben aşı olabilecek herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum. Başka türlü bu hastalığın pençesinden kurutulamayız” diye konuştu.

Prof. Dr. Sibel Yurt ise “Bu aşı sayesinde bu illetten kurturlacağız. Koronavirüs de geçirdim, aşımı da oldum. Bu kötü günleri atabilmek için başlangıç günü ve tarihi bir gün. Tüm halkımız umarım aşılanmaya gelir, aşılarını olur ve normal eski hayatımıza geri dönebiliriz” dedi.

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