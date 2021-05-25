İstanbul ve Ankara merkezli Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu: çok sayıda gözaltı var//Ek fotoğraflar

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Ana Sayfa Güncel Haberler İstanbul ve Ankara merkezli Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu: çok sayıda gözaltı var//Ek...
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Bakan Kasapoğlu Muş’ta spor tesisleri sözü verdi
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Ankara 5. İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Mamak’ta bulunan 6+1 daire dubleks satışa sunuldu.
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