İstanbul Valisi Yerlikaya ve İçişleri Bakan Yardımcısı İnce’den polis ve jandarmaya ziyaret 

Ali AKSOYER-Murat KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce yılbaşı tedbirleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü uygulama noktasındaki polis ve jandarma ekiplerini 2021’in ilk saatlerinde ziyaret etti. Yaklaşık 10 aydır salgınla uğraşıldığını belirterek bütün ülkeler ve şehirlerin çok zorlu bir mücadelenin içinde olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığının talimatı kapsamında pazartesi günü saat 05.00’e kadar kısıtlamanın süreceğini anımsatan Vali Yerlikaya seri kısıtlama günlerinde salgınla ilgili gelinen noktada çok daha iyi günlerin yakın zamanda geleceğini gösterdiğini belirtti. Yerlikaya sözlerine şöyle devam etti:

“Hep anlayış, sabır gösterdiniz, önlem, tedbirlerine riayet noktasında hep birbirimize yardımcı olduk. Bazen idari işlem yaptık, yapmak zorunda kaldık ama bunu hiç isteyerek yapmadık. Ama 2021 yılına büyük bir heyecanla çok büyük bir umutla giriyoruz. Temennimiz, duamız o ki; almış olduğumuz önlemler, tedbirler sağlık bilim kurulunun aydınlatması, Sağlık Bakanlığımızın almış olduğu önlemleri harfiyen uygulamak, uymamız bize şunu yaşatacak, inşallah 2021 yılı özlediğimiz, eski normale kavuştuğumuz bir yıl olacak. “Yeni yılın İstanbullulara sağlık, huzur, barış ve esenlik getirmesini dileyen Yerlikaya, “İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla yılbaşı öncesi, yılbaşı gecesi, yılbaşı heyecanının huzur ve güven ortamında yaşanması için jandarmamız, polisimiz, sahil güvenliğimiz karada, havada, denizde yaklaşık 35 bin arkadaşımız şehrimizin emrinde, hizmetinde, görevinin başında.”

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de 2021’e İstanbul’da girmenin kendilerine nasip olduğunu ifade ederek “Bakanımız da Hakkari’den telefonla katıldı. Yeni yıla kahramanlarımızla beraber girmiş olduk. Farklı bir yeni yıla giriyoruz. Kovid-19 mücadelesiyle ve alınan tedbirlerle maske-mesafe-temizlik kurallarına uyarak farklı bir yeni yıla girdik. Bütün umudumuz en kısa sürede bu tedbirleri bertaraf edecek ortamı yakalayarak, bu tedbirlere azami şekilde uyarak, en kısa sürede bu salgından kurtulmak.” dedi. Bu yılbaşı öncesi, gecesi ve sonrasına ait çeşitli tedbirler aldıklarını söyleyen İnce, “Bu tedbirler kapsamında koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri, genel güvenlik ve asayiş tedbirleri, terörle mücadele ve trafik tedbirleri gibi tedbirleri sahada vatandaşımıza daha güvenli, sağlıklı ve huzurlu yeni yıla girmelerini amaç edindik. Bu kapsamda bizler de başta bakanımız olmakla birlikte bakan yardımcılarımız, emniyet genel müdürümüz, sahil güvenlik komutanımız, jandarma genel komutanımız, illerde valilerimiz ve kaymakamlarımız, il emniyet ve jandarma komutanlarımız, sahil güvenlik grup komutanlarımız ve bütün yöneticilerimizle beraber sahada bu tedbirleri denetleyerek yeni yıla giriyoruz.” dedi. İnce tedbirlerin uygulanması konusunda 113 uçan, 109 da yüzen unsurdan yararlanıldığı da sözlerine ekledi. Vali Yerlikaya ve İçişleri Bakan Yardımcısı İnce’nin ziyaretlerine, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu da eşlik etti.

(FOTOĞRAFLI)