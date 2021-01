İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ilgi odağı oldu

İstanbul DHA- İstanbul Üniversitesi’nden 2 yıl önce ayrılan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Türkiye’nin köklü üniversitelerini geride bırakarak yerli ve yabancı medyanın ilgi odağı oldu. COVID-19 salgını sürecinde yaptığı başarılı çalışmalarla tüm dünya kamuoyunun ilgisini çeken ve uluslararası medyada da haberleri yayınlanan üniversite, Türkiye’nin tüm üniversiteleri arasında görsel ve elektronik basında yer verilen haber sayısında ikinci olurken; eriştiği kişi sayısı bakımından birinci sırada yer aldı.

1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 2020 yılında en çok haberi yapılan üniversiteler arasında yer aldı. Üniversite haberlere erişim sayıları ve reklam eşdeğerliliği değerlendirmelerinde ise Türkiye’nin diğer köklü üniversitelerini geride bıraktı. Söz konusu bir yıllık dönemde takip edilen 704 yazılı basın, 75 televizyon ve 3197 elektronik basın takibi verilerine göre, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın görsel basın, yazılı basın ve elektronik basın haberleri dahil olmak üzere toplam 69 bin 272 habere konu olduğu belirtildi. Üniversite bu dönemde görsel ve elektronik basında en yüksek erişim sayılarına ulaşan üniversite oldu. Görsel basında yayınlanan haberlerine 586 milyon 863 bin 203 erişim sağlanan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, elektronik basın kategorisinde ise 272 milyon 41 bin 883 erişim sayısına ulaştı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa özellikle 2020 yılında tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgını ile mücadeledeki başarılı çalışmalarıyla sağlık haberleri kategorisinde de öne çıkarak hem dünyanın hem de Türkiye’nin gündeminde yer aldı.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA DÜNYANIN DA GÜNDEMİNDE

Dünyanın önde gelen saygın medya kuruluşları CNN International, BBC, France 24, DW, FUJI TV gibi medya kuruluşlarında konu edilen ve Türkiye’nin sağlık sisteminin başarısını tüm dünyaya tanıtan haberleriyle İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bir anlamda ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmuş oldu.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kurumsal İletişim Direktörü Prof. Dr. Erdoğan Köse, üniversite ile ilgili her türlü gelişmenin doğru ve hızlı bir şekilde kamuoyu ile paylaşıldığını belirterek şöyle devam etti: ‘ İstanbul Üniversitesi’nden ayrılıp yeni bir üniversite olarak yola çıkışımızın üzerinden iki yıl geçmeden Üniversitemizin haber değeri taşıma ve haber olmadaki başarısından çok memnunuz. Özellikle ülkemizi yurt dışında olumlu haberlerle anlatmak bir anlamda lobisini yapmaktan gurur duyduk. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kurumsal İletişim Direktörlüğü olarak temel ilkemiz, üniversitemizle ilgili bilimsel, kültürel, sosyal, sportif ve sanatsal her türlü faaliyeti en doğru ve hızlı şekilde kamuoyuyla paylaşmaktır. Biz yalnızca kendi haberlerimizi basınla paylaşmakla kalmıyor; aynı zamanda Üniversitemizle ilgili ulusal ve uluslararası basında yer alan olumlu ya da olumsuz her haber, alanında uzman isimlerden oluşan kurumsal iletişim ekibimiz tarafından değerlendiriliyor. Böylece kendi öz eleştirimizi de yapabiliyor ve eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz.’ dedi.