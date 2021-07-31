İstanbul Üniversitesi 28 öğretim üyesi alacak

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İstanbul Üniversitesi, 28 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesi,  12.06.2018  tarihli  Resmî  Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme   ve   Atama   Kriterleri”   uyarınca   Profesör,   Doçent   ve   Doktor   Öğretim   Üyesi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

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