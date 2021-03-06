İstanbul turizmin başkenti oluyor

Red Bull M.E.O. İstanbul’u dijital arenaya taşıyor. 28 ülkenin en başarılı mobil oyuncuları, İstanbul’un simülasyon hale getirilmiş tarihi noktalarında oyun heyecanını bire bir yaşayacak. 13 güne yayılacak bu festival tadındaki etkinliğin gerçekleşeceği İstanbul’un simülasyonunda, Haydarpaşa Garı, Ortaköy, Galata Kulesi, dünyanın en eski ticaret merkezlerinden olan Kapalıçarşı, Sultanahmet Meydanı da hem oyuncular hem de izleyiciler tarafından evlerinin konforunda gezilebilecek.

Red Bull M.E.O. gerçekleşecek dünya finaliyle İstanbul’un dünyaya tanıtılmasında rol oynayacak. İstanbul’un sanal bir simülasyonunda gerçekleşecek Red Bull M.E.O. Dünya Finali’nde hem dünyanın en iyi oyuncuları yarışacak hem de katılımcılar evlerinin konforunda İstanbul’u gezmenin tadını çıkartacak. PUBG MOBILE, Hearthstone ve Teamfight Tactics Mobil turnuvalarında her bir oyunun finali, İstanbul ile özdeşleşen ikonik noktalarda düzenlenecek. PUBG MOBILE Finali Haydarpaşa Garı’nın, Teamfigjht Tactics Finali Ortaköy’ün, Hearthstone Finali ise Kapalı Çarşı’nın bire bir simülasyonunda gerçekleştirilecek.

13 günlük bir gaming festivaline dönüşecek organizasyon, içinde yer alacak bu finallerin dışında Galata Kulesi, Sultanahmet Meydanı gibi tarihi noktaların olduğu dijital tur ile de Türkiye’nin kültürel mirasının tanıtılmasına ve yaşatılmasına da katkı sağlayacak. Aynı zamanda heyecan verici canlı yayınların da yer aldığı simülasyon sayesinde katılımcılar, İstanbul’un daha önce ev sahipliği yaptığı büyük organizasyonlarla bu kez dijital arenada yeniden buluşacak.

“PUBG MOBILE’DE TÜRKİYE’Yİ İKİ TAKIM TEMSİL EDECEK”

Red Bull M.E.O. Dünya Finali’nde Şampiyonluk heyecanı 20 Mart tarihinde Kapalıçarşı’daki Hearthstone Dünya Finali ile başlayacak. 27 Mart’ta Ortaköy’de gerçekleşecek Teamfight Tactics ile sürecek yolculuk dünyanın en eski tren istasyonlarından olan Haydarpaşa Garı’nda 22 ve 29 Mart’taki PUBG MOBILE finali ile tamamlanacak. Red Bull M.E.O.’nun PUBG MOBILE finalinde dünya ikiye bölünecek. 22 Mart’ta Doğu ve 29 Mart’ta Batı olmak üzere iki şampiyonun belli olacağı Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri’nde Türkiye’yi temsil eden Futbolist ve Blaze Esports, Batı Şampiyonu olmak için mücadele edecek.

“RED BULL M.E.O. ŞEHRİ OYUN ALANINA ÇEVİRMEYE DEVAM EDİYOR”

Red Bull M.E.O. Mobil oyun severler, PUBG MOBILE ile özdeşleşmiş drop kutularını Instagram üzerinden aktif olan AR filtresi ile en yaratıcı ve eğlenceli şekilde şehrin dilediği noktasına indirmeye çalışıyor. Her hafta en yaratıcı videoyu çeken ve belirtilen adımlarla Instagram hesabında paylaşan 3 oyunsever, sürpriz ödüllerin sahibi oluyor.