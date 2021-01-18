Ana Sayfa Güncel Haberler İstanbul trafiğinde Kavacık’ta son durum havadan görüntülendi
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ABD, (DHA)- ABD’de seçilmiş başkan Joe Biden, BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısının ikinci dozunu vuruldu. ABD’de 3 Kasım’da yapılan seçimlerle başkan seçilen...
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