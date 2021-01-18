İstanbul trafiğinde Kavacık’ta son durum havadan görüntülendi

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Vali Mehmet Makas, Erzincan-Sivas yolunda ulaşımın sağlıklı ve güvenli sağlanabilmesi için Karayolları ile trafik ekiplerince sürdürülen...