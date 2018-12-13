İSTANBUL Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi’nde (İKÜSAG) ‘Akıngüç Sanat Koleksiyonu’ndan İstanbul Resimleri’ sergisi açıldı

Ataköy yerleşkesinde bulunan İKÜSAG’da ‘Akıngüç Sanat Koleksiyonu’ndan İstanbul Resimleri’ sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışını İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel ile Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Üstünipek yaptı. Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Güzel, “Yaşadığımız şehir bir kültür başkenti. Medeniyetin tüm kazanımlarının somut şekilde görülebileceği bir iklime sahip. Bize düşen de, bu güzel şehri her açıdan korumak ve hak ettiği değeri vermek“ dedi.

ÇOK SAYIDA İSTANBUL MANZARASI YER ALIYOR

Türk resim sanatının farklı kuşak ve sanat anlayışından usta isimlerin İstanbul’u konu alan çok sayıda resminin yer aldığı sergide, klasik ve izlenimci sanat anlayışları kapsamında çok sayıda İstanbul manzarası yer alıyor. Hoca Ali Rıza, Faruk Nafiz Çamlıbel, Kaymakam Remzi, Mustafa Pilevneli, Naci Kalmukoğlu, Diyarbakırlı Tahsin ve Pertev Boyar gibi sanatçıların yaklaşık 25 eseri bulunuyor.

“ÜNİVERSİTE KOLEKSİYONU GENİŞ BİR PERSPEKTİFE SAHİP”

Serginin İKÜSAG’ın bu sezonda gerçekleştirdiği üçüncü sergi olduğunu ifade eden İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Üstünipek, “Sürekli olarak sanatın farklı alanlarında sergiler açıyoruz. Ve zaman zaman da üniversitemizin Akıngüç Sanat Koleksiyonu’ndan belli temalar çerçevesinde eserleri izleyicilerle paylaşıyoruz” dedi.

“Üniversitemizin koleksiyonu resim, heykel, seramik ve fotoğraf alanında oldukça geniş bir perspektife sahip” diyen Prof. Dr. Üstünipek, konuşmasına şöyle devam etti:

“Burada da İstanbul resimlerinden bir kısmını paylaşmış oluyoruz. Tabii Türk resminin 19.’uncu yüzyıldan bugüne uzanan farklı kuşaktan sanatçıların eserlerini burada görmek mümkün. İstanbul’a dair görünümler, günlük yaşam, belli başlı önemli yapılar, sanatçılar tarafından farklı şekillerde ve farklı duyarlılıklarla ele alınmış durumda. Tabii başyapıt sayılabilecek Naci Kalmukoğlu’nun büyük ölçekli eserleri de var sergide. Hoca Ali Rıza’nın mütevazı ama kağıt üzerine çalışmasına kadar değişik boyutlarda eserler mevcut.”

“BU ETKİNLİKLER ÖĞRENCİLERİMİZİN ÇALIŞMA SAHASI”

Bu sergilerin öğrenciler için de çok faydalı olduğuna değinen Prof. Dr. Üstünipek, “Öğrencilerimiz bu sergileri yakından takip ediyorlar,çünkü bu sergiler aslında onların eğitiminin de bir parçası. Bu sayede bir sanat izleyicisi olmayı öğreniyorlar. Özellikle Sanat Yönetimi bölümü öğrencileri için bu sanat etkinlikleri onların çalışma sahası. Çünkü bu serginin kurulumunda öğrencilerimizin de çok büyük katkısı var” dedi.

Sergi, 25 Ocak Cuma gününe kadar İKÜSAG’da ziyarete açık olacak.