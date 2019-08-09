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İstanbul polisinden sikke operasyonu

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İstanbul polisi 3 ilçede yaptığı 5 ayrı operasyonda 912 adet sikke ele geçirildi, 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih, Esenler, Şişli ilçelerinde yapılan 5 ayrı operasyonda Yunan, Helenistik Doğu Roma İmparatorluğu, Bizans ve Ermeni Krallığı dönemlerine ait 912 sikke, imitasyon sikkeler ve sahte sikke basımında kullanılan balmumu kalıpları ele geçirdi. Yapılan operasyonda 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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