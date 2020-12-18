İstanbul – Pegasus, Karbon Saydamlık Projesi skorunu yükseltti

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL, (DHA) – Gönüllülük esasına dayalı uluslararası bir platform olan ve iklim değişikliğiyle mücadeleye odaklanan Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project-CDP) platformuna rapor veren Pegasus Hava Yolları, skorunu yükseltti.

İklim değişikliğiyle mücadele konusunda aktif çalışmalar yürüten Pegasus Hava Yolları, 2015 yılından bu yana her yıl düzenli olarak çevreye olan etkilerini ve aldığı aksiyonları Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project-CDP) platformuna raporluyor. Pegasus, Karbon Saydamlık Projesi platformuna verdiği raporlar çerçevesinde 2020 yılında son 5 yıldır aldığı B skorunu A-’ye yükseltti. 2020 yılında 129 Türk şirketinin yer aldığı listede A- skorunu alabilen 8 şirketten biri olan Pegasus, Türkiye’de ulaşım sektörü içerisinde en yüksek skoru alan şirket oldu ve globalde havayolları arasında 2. sırada yer aldı. Türkiye’nin en genç filosuna sahip olan Pegasus Hava Yolları; Airbus Neo model uçaklarıyla emisyon azaltımı sağlanması, ağırlık azaltma çalışmaları, rota optimizasyonları, her yıl yapılan AB Emisyon Ticaret Sistemi (EU ETS) çalışmaları, 2019 yılında başlayan Uluslararası Havacılık için Karbon Dengeleme ve Azaltma Programı (CORSIA) uyum çalışmaları gibi projeleriyle çevre koruma ve iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.