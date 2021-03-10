İstanbul Okullar Arası Online Satranç Turnuvası sonuçlandı

İSTANBUL, (DHA) – İstanbul Okullar Arası Online Satranç Turnuvası’nda Kartal Belediyesi Satranç Akademisi’nin 32 öğrencisi ilk 3 dereceyi elde ederken, İstanbul çapında da akademinin 3 öğrencisi ilk 3’e girdi.

Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde 5-14 yaş aralığındaki çocuklara hizmet veren ve kuruluşunun ikinci yılında başarılara imza atan Kartal Belediyesi Satranç Akademisi, 15 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında düzenlenen İstanbul Okullar Arası Online Satranç Turnuvası’nda öğrencileri derece aldı.

15 Ocak-15 Şubat 2021 tarihleri arasında 1 ay boyunca İstanbul`un 39 ilçesinde düzenlenen, 1410 okulun ve 8 bin 429 sporcunun katılımına sahne olan ilçe turnuvaları sonrası final turnuvası düzenlendi. 21 ve 28 Şubat 2021 tarihlerinde 12 yaş kategorisinde düzenlenen turnuvalara ise 813 okul ve 3 bin 583 sporcu katılım gösterdi.

Kartal Belediyesi Satranç Akademisi’nin 32 öğrencisi ilk 3 dereceyi elde ederken, İstanbul çapında da akademinin 3 öğrencisi ilk 3’e girdi.

TURNUVADA DERECEYE GİREN KARTAL BELEDİYESİ SATRANÇ AKADEMİSİ ÖĞRENCİLERİ,

Ahmet Kaan Vural (Kartal 11 Yaş Birincisi),

Ali Bektaş (Kartal 10 Yaş Üçüncüsü),

Ayşe Naz Koç (Kartal 10 Yaş Birincisi),

Berkay Sabaz (Kartal 12 Yaş İkincisi),

Can Şeker (Kartal 12 Yaş Üçüncüsü),

Deniz Dalgıç (Kartal 13 Yaş İkincisi),

Doruk Doğan (Kartal 9 Yaş Üçüncüsü),

Ediz Güneş (Pendik 12 Yaş İkincisi),

Ela Ecrin Kavilcioğlu (Maltepe 12 Yaş Birincisi),

Emirhan Tosun (Kartal 13 Yaş Üçüncüsü),

Furkan Selim Gül (Pendik 10 Yaş Birincisi),

Göksu Günay (Kartal 16 Yaş Birincisi),

Güneş Güçer (Üsküdar 10 Yaş Birincisi),

Hakan Emir Gül (Pendik 9 Yaş Birincisi),

İdil Güneş (Pendik 7 Yaş Üçüncüsü),

Kerem Yılman (Tuzla 11 Yaş Üçüncüsü),

Mahir Köşüm (Maltepe 8 Yaş Birincisi),

Mehmet Fatih Keçeci (Maltepe 9 Yaş İkincisi, İstanbul 9 Yaş İkincisi),

Mehmet Selim Demir (Kartal 7 Yaş İkincisi),

Mehmet Talha Aydın (Üsküdar 11 Yaş Birincisi) Rozelin Derin (Maltepe 15 Yaş İkincisi),

Rüzgar Atıcı (Kartal 9 Yaş Birincisi),

Senih Çelik (Kartal 10 Yaş İkincisi),

Taylan Eray Kalkan (Kartal 14 Yaş İkincisi),

Tuğrul Türel (Kartal 11 Yaş İkincisi),

Tuna Yegen (Ataşehir 12 Yaş Üçüncüsü),

Uras Güleryüz (Ataşehir 8 Yaş Birincisi, İstanbul 8 Yaş İkincisi),

Uraz Sünbül (Kartal 8 Yaş Birincisi, İstanbul 8 Yaş Üçüncüsü),

Yasin Emir Sukes (Pendik 11 Yaş Birincisi),

Yiğit Efe Duran (Üsküdar 13 Yaş Birincisi),

Yiğit Emre Yılmaz (Pendik 15 Yaş Üçüncüsü),

Yunus Emre Bingül (Maltepe 10 Yaş Birincisi)