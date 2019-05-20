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20 Mayıs 2019
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İstanbul neden İmamoğlu diyor?

İsmet Hazardağlı İsmet Hazardağlı

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Uzun bir aradan sonra özel bir ziyaret için İstanbul’a gitme fırsatı bulduk. Size önerim eğer Anadolu tarafına gidecekseniz yüksek hızlı trene binin. Karşıya yani Avrupa tarafına geçecekseniz yine aynı aracı kullanın. Toplamda beş buçuk saatte kesintisiz Sirkeci’ye biraz daha ileride Halkalı’ya varabilirsiniz.

Başka yerlere gitmek için de Marmararay metro hatlarını kullanabilirsiniz. Öyle bizim gençliğimizdeki gibi dolmuş, otobüs, vapur değiştire değiştire üç saate Anadolu tarafından Avrupa tarafına geçmek tarih olmuş.  Şimdi bu süre tek araçla 20 dakika.

İstanbul Boğazının altı zaten delik deşik.  Alt geçitler sizi her yere götürüyor. Duyduğumuza göre bazı İstanbullular sırf eğlence olsun diye Gebze-Halkalı hattına binip iki saat trenle yolculuk yapıyorlarmış. İşin ilginç tarafı hatları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işletiyor olması. Yani hatların sahibi belediye değil. Kısacası eğer çok acil işiniz yoksa İstanbul’a uçakla gitmeyin, aynı zamanı harcıyorsunuz.

Bu kadar tren hatları, yollar, köprüler, alt üst geçitler yapılmış, milyarca dolar para harcanmışken neden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında Ekrem İmamoğlu’nu istiyor sorusuna cevap bulmak lazım. Tabii bunun ilk elden cevap vermek Binali Yıldırım’a ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a düşer ama onlar yerine biz cevap verelim:

Ulaşıma yatırım yapmak, karınca köstebek gibi yerin altını kazıp birbirine bağlamak yetmiyor. Genel ekonomik gidişat, memnuniyetsizlik, en okumuşunun bile anlayamadığı seçimi yenileme kararı ve bununla gelen “yeter değişiklik” olsun diyenlerin tepkileri şehrin her köşesinde duyuluyor..

Yorumlara, tahminlere göre İmamoğlu seçimi ya çok küçük farkla ya da 300-400 bin oy farkla kazanacak ama İmamoğlu yandaşlarının ikinci lafları AKP’nin İstanbul’u bu defa elinden kaçırmayacağını, ne edip seçimi alacağına inandıklarını söylemeleri de dikkat çekici.

ANKARA ÇOK GERİDE KALMIŞ

Şunu da ekleyelim, İstanbul’a yapılan ulaşım yatırımlarının onda biri hatta yüzde biri Ankara’da yok.

Son seçimlerde Mansur Yavaş’ın seçilmesinin belki de en büyük nedeni,” her şey İstanbul’a” anlayışı önemli rol oynamış olabilir.  

Evet, İstanbul’a göre Ankara’nın çok geride kaldığı her yerde belli oluyor. Anadolu tarafında çoğu apartman kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmiş ancak bir o kadarı da ekonomik kriz nedeniyle ya yarım kalmış ya da yenisine başlanılamamış, öylesine duruyor.

Büyük caddeler de ister eski ister yenilenmiş olsun kiralık veya satılık işyerleri, konut ilanlarıyla dolu.  Bu da yaşanan ekonomik krizin derinliğini gösteriyor.

Bir de İstanbul’da her yerde karşınıza çıkan zıp çıktı gökdelenler gerçekten bu tarihi şehrin tüm görüntüsünü bozmuş.  İş ihanetin ötesinde.

Yine de İstanbul’un koşuşturması, gürültüsü karşında ağırbaşlı yaşantısı, sakinliği başkenti farklı kılıyor.  Umarız yeni başkan Ankara’yı daha da ileriye taşır, İstanbul’a göre geri kalmışlık farkını azaltır.

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İsmet Hazardağlı
İsmet Hazardağlıhttps://sonsoz.com.tr
1984 yılında çalışmaya başladığı gazetecilik mesleğinde, çeşitli haber ajansları, dergiler, gazeteler ve televizyon kanallarında muhabir ve üst düzey yönetici olarak görev yaptı. Sonsöz'de ekonomi yazıları ile sizlerle!

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