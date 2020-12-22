İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen sahte içki operasyonu: 53 şüpheli adliyeye sevk edildi

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL merkezli 9 ilde gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 53 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul merkezli toplam 9 ilde sahte içki üretimi yapan suç örgütüne yönelik 18 Aralık’ta gerçekleştrilen operasyonda 53 şüpheli gözaltına alınmış, operasyonlarda toplam 88 ton sahte içki ele geçirilmişti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 53 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
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