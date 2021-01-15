İstanbul merkezli 8 ilde Bylock operasyonu: Çok sayıda şüpehli gözaltında / Ek fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler İstanbul merkezli 8 ilde Bylock operasyonu: Çok sayıda şüpehli gözaltında / Ek...
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Kumar oynarken basılınca koltuğa uzanıp uyuyor gibi davrandı
Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanede sokağa çıkma kısıtlaması kurallarını ihlal edip, kumar oynayan 14 kişiye toplam 44...
İstanbul’da aşılar hastanelere böyle dağıtıldı
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Kalbi duran köpeği kalp masajıyla yaşama döndürmeye çalıştılar
Muzaffer NAL- İlyas Kaan TAYTAK/ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde belediyeye ait hayvan besleme yerinde kalbi duran köpeğin hayvanseverler tarafından kalp masajı yapılarak haya döndürülmeye...
Trakya’da yağmur etkili oldu
Ali Can ZERAY- Mehmet YİRUN- Ünsal YÜCEL- Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE-T EKİRDAĞ-KIRKLARELİ, (DHA)- MARMARA Bölgesinde beklenen sağanak yağış, Trakya'da etkili olmaya başladı. Edirne’de sabah erken saatlerde...