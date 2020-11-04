İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu:19 gözaltı

Kahramankazan Belediyesi’nin koronavirüs salgınına karşı başlattığı topyekûn seferberlik hız kesmeden sürüyor. Belediye ekipleri, bir yandan ilçeyi baştan aşağı dezenfekte ederken, diğer yandan da cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sağlık ve temizlik ekipleri çalışmalarını 7/24 esasına göre aralıksız olarak yapıyor.