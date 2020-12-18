İstanbul merkezli 5 ilde DHKP-C operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında / Ek fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler İstanbul merkezli 5 ilde DHKP-C operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında / Ek...
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Bursa’da iş yeri hekimi koronavirüsten hayatını kaybetti
Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSA’da koronavirüs tedavisi gören iş yeri hekimi Cumhur Toker (82), yaşamını yitirdi. Bursa’da Covid-19 teşhisinin ardından, özel hastanede bir süredir tedavi gören iş yeri hekimi...
Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler aralıksız devam ediyor
Yılmaz OKUR, Soner HASIRCIOĞLU, Buğra AKAY/İSTANBUL, (DHA) KORONAVİRÜS salgını ile mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, polis ekipleri denetimlerine aralıksız devam...
Ayaz bebek, destek bekliyor
Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası 1.5 yaşındaki Mehmet Ayaz Sındıraç'ın sağlığına kavuşması için 6 ay içinde...
Türkiye’yi tanıtmak için Almanya’dan bisikletle yola çıkan gurbetçi Mardin’de
Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- TÜRKİYE'yi tanıtmak için Almanya'dan bisikletiyle yola çıkan gurbetçi Recai Pak (46), Mardin'in Midyat ilçesine geldi. Türkiye ile ilgili çıkan olumsuz...