İstanbul merkezli 5 ilde DHKP-C operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında / Ek fotoğraflar

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- TÜRKİYE'yi tanıtmak için Almanya'dan bisikletiyle yola çıkan gurbetçi Recai Pak (46), Mardin'in Midyat ilçesine geldi. Türkiye ile ilgili çıkan olumsuz...