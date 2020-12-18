İstanbul merkezli 5 ilde DHKP-C operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında / Ek fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler İstanbul merkezli 5 ilde DHKP-C operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında / Ek...
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59 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi, kovalamaca sonucu yakalandı
ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de mahalle bekçilerinin şüphe üzerine takibe alıp, yaşanan kovalamaca sonunda yakaladığı Batuhan Aydınlı’nın (23), bir evden kolye, küpe, mont ve 20 şişe içki çaldığı...
‘Son model araçla gelip çaldıkları için şikayetçiyim’
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TÜİK: İşsizlik Eylül’de yüzde 12.7’ye geriledi
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