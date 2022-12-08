İstanbul merkezli 3 ilde kaçak silah operasyonu: 14 kişi gözaltında

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Derya EVREN/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL merkezli 3 ilde suç örgütlerine silah temin ettikleri tespit edilen kaçak silah atölyelerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken 4 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah satışı yapan, suç örgütlerine silah temin eden kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Merdivenaltı olarak tabir edilen depolarda, yasadışı şekilde silah imalatı yapan kişiler tespit edildi. Bu şüphelileri uzun süre fiziki ve teknik olarak takip eden polis, 6 Aralık’ta operasyon için düğmeye bastı.

İstanbul merkezli, Adıyaman ve Amasya’da da eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 46 tabanca, 3 kurusıkı, 1 av tüfeği, 56 adet şarjör, 53 mermi, uzun namlulu tüfeğe ait fişek ile tabanca yapımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden E.D., S.B.J., E.G. ve R.S. isimli 4 kişi tutuklanırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

(FOTOĞRAF)

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