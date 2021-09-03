İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu; 18 gözaltı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, son 15 günde koronavirüs vaka sayılarında 3-5 kat artış yaşandığını belirterek, "Son 15 gündür hastaneye yatırmak zorunda kaldığımız ve yoğun bakım ihtiyacı olan hastalarımız mevcut. Dolayısıyla kırmızı alarm vermeye başladık" dedi. 40 yaş altı vakalarının çok yoğun olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Savaşçı, 65 yaş üstüne de dikkati çekerek, "Özellikle 65 yaş üzerinde de 2 doz inaktif aşı yapanlar da hastalanmaya, yoğun bakıma yatmaya başladı" diye konuştu.