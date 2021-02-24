İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu; 13 gözaltı

İSTANBUL (DHA) FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı verilen diğer 3 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Merkezli 10 ilde FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheli için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda bir asteğmen, altı astsubay ve altı uzman çavuş olmak üzere 13 şüpheli yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, diğer üç şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar da kameralara yansıdı.

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