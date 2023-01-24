İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı lise öğrencisi Yüsranur’u hastanede ziyaret etti

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Melihcan ÇALIŞKAN – Emre Can URAN / İSTANBUL(DHA) İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde omurulik zedelenmesi sebebiyle tedavisi devam eden 12.sınıf öğrencisi Yüsranur Başboğa’yı ziyaret ederek hediye takdim etti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi gören 12.sınıf öğrencisi Yüsranur Başboğa’yı odasında ziyaret etti. Tedavisi 21 gündür hastanede devam eden öğrenciye Milli Eğitim Bakanlığı ve istanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan tablet ve yardımcı ders kitapları hediye edildi.

“YÜSRANUR’UN YERLEŞMEK İSTEDİĞİ PROGRAMDA ONA HEP BERABER DESTEK OLACAĞIZ”

Ziyaret sonrasında konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, “20 Ocak’ta Milli Eğitim Bakanlığı burada çok özel bir ortamda karne töreni düzenledi. Sayın Bakanımız Mahmut Özer, Başakşehir Çam ve Sakura hastanemizdeki, hastane sınıflarımızı ziyaret ederek öğrencilerimizin karnesini ve hediyelerini bizzat takdim ettiler. Tabi, kendisine Sayın Valimiz Ali Yerlikaya, eğitimciler, yöneticilerimiz de o gün bakanımıza eşlik etti. Çok güzel bir gündü. Bu ziyaret esnasında bakanımız her çocuğumuzla ayrı ayrı ilgilendi. Hepsi için yapılabilecek bütün çalışmaları kendisi bizzat bizlerle paylaşıp talimat verdi. Ancak onlar içinde de özellikle bir öğrencimiz Yüsranur üniversiteye hazırlandığını ifade edince, 12’nci sınıf öğrencimiz. Bakanımız hemen ardından onun çok yönlü olarak desteklenmesi üniversiteye hazırlık sürecinde bizim de onun yanında olmamızı özellikle istediler. Ona kendisine özellikle bakanlığımızın hazırladığı bu yıl ilk defa dağıtılan yardımcı kaynak kitaplarımızdan bir demet getirdik. Bakanlığımızın hazırladığı soru kaynakları, kitapçıkları yine kendisine getirdik. Ailemizle birlikte de paylaştık. Şimdi bu süreçte özellikle bakanımızın da kendisine hediye ettiği tableti de yine sunmuş olduk. Tabi bunları tüm dezavantajlı durumdaki öğrencilerimiz için sağlıyoruz, çocuklarımızın bazıları hastanede, özel olarak desteğe ihtiyaçları var. Hastanemiz sağ olsun, zaten hem hastane başhekimliğimiz, hem bütün hastanedeki doktor ve çalışanlarımız da çocuğumuzun yanında. Hastanemizde Milli Eğitim Bakanlığımızın görevlendirdiği 19 öğretmenimiz var. Onların her birinin katkı sağlayabileceği, branşlarıyla ilgili olarak yine Yüsranur’un yanında birlikte olacağız, bu süreci aşamalı olarak takip edip inşallah çocuğumuzun yerleşmek istediği programda ona hep beraber destek olacağız.” Diye konuştu.

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“ÖĞRETMENLERİM BENİMLE ÖZEL OLARAK İLGİLENDİLER”

Ziyaret sırasında konuşan öğrenci Yüsranur Başboğa (18) , “Ben evimden, 6.kattan düştüm. Hastaneye sevk edildim, yoğun bakıma aldılar, durumum çok ağırdı. Doktorlarım benimle çok güzel ilgilendiler, hemen sabahında ameliyata aldılar. Önce omurgamdan, sonra belimden birkaç hafta sonra da kolumdan ameliyat oldum. Bakanımıza teşekkür ediyorum. Burada öğrenci olduğum için öğretmen talep edildi, öğretmenlerim benimle özel olarak ilgilendiler. Birebir dersler verdiler, defterlerimi evden getirememiştim, defterlerimi bile öğretmenlerim verdiler. Burada yalnızken düşündüm, adaleti sağlayabilmek için hukuk fakültesinde okumayı planladım. Bunun için çalışıyorum.” Diye konuştu. Öğrencinin annesi ise “ Biz yaklaşık 3 haftadır bu hastanedeyiz, herkes çok ilgili. Bakanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Burada kızımın eğitimi bir gün bile aksamadı. Bu sebeple çok mutluyuz” diye konuştu. (DHA)

(FOTOĞRAF)

