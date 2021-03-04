İstanbul İl Jandarma Komutanı Kilyos’ta kafe ve restoranları denetledi

Elif YAVUZ – Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, (DHA) SARIYER, Kilyos’ta kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim modeli kapsamında jandarma tarafından denetim yapıldı. Denetimlere İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu da katıldı. İstanbul’un risk haritasındaki renginin turuncudan maviye dönmesi için el birliği ile mücadele edilmesi gerektiğini söyleyen Köroğlu, maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 maddelik yeni bir genelge gönderildi. Yeni kontrolleşme döneminde dinamik denetim modelinde her gün denetim yapılacak. İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından toplamda 4 bin 528 personelle bugün ilk denetim yapıldı. Sarıyer, Kilyos’taki denetime İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu da katıldı. Esnafı ziyaret eden Köroğlu restoran ve kafelerde masa düzeni ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti. İstanbul’un risk haritasındaki renginin turuncudan İstanbul Boğazı’nın mavisine dönmesi için tedbirlere uyulması gerektiğini ifade eden Köroğlu, hem vatandaşlara hem de esnafa maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulundu. Denetim sırasında çay bahçesini ziyaret eden Köroğlu’nun girişte ateşi ölçüldü ve HES kodu kontrol edildi.

SARIYE KAYMAKAMI ÖZER DE DENETİMLERE KATILDI

Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer de başka bir noktada yine İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yaptığı denetimlere katıldı. Denetimde işletme sahiplerine yüzde 50 kapasite ve koronavirüs tedbirleri kapsamında alınacak önlemleri anlatan Özer, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’da da Sarıyer ilçesinde iş yerlerine denetimlere başladık. Denetimler kapsamında tekrar açılan iş yerlerimizin belirtilen kurallara uyup uymadığı konusunda öncelikle rehberlik yapmak. Hangi kurallara uyacakları, hangi çerçevede hareket edeceklerini anlatıyoruz. İstanbul yüksek risk derecesinde, turuncu renkte bir il. İstanbul’u eşsiz kılan güzelliklerden bir tanesi boğaz ve boğazın rengi de mavi. İstanbul’un turuncu renkten maviye dönüşmesi amacıyla denetimler yapıyoruz” dedi.

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