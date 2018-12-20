Resmi açılışı 29 Ekim’de yapılan İstanbul Havalimanı’nda, uçakların park ettiği yolcu köprülerinden 30 dakikalık park ücreti, uçakların azami kalkış ağırlığına göre dış hatlarda 43.22 ile 181 euro arasında belirlendi. İç hatlarda ise bu tarife 21.77 ile 90.67 euro arasında değişiyor.

Dış hat uçunda, 30 dakikalık yolcu köprüsü parkı ücreti 349 yolcu kapasiteli Boeing 777-300 ER tipi uçaklardan 181 euro, iç hatlarda ise 90.67 euro olarak belirlendi. Köprüde kalış süresi azami iki saat olurken, bu sürenin aşılması halinde, aşılan her yarım saat için yolcu köprüsü ücreti yüzde 25 zamlı uygulanacak.Tarifedeki ücretleri terminal işletmecisi, havayolu şirketlerinden alıyor.

Hangi uçaklardan park ücreti olarak ne alınacak(30 dakikalık ücretler)

289 ile 305 yolcu kapasitesine sahip azami kalkış ağırlığı 235 bin kilogramlık olan Airbus 330-300 tipi uçaklardan dış hat 161.20 euro, iç hatlarda ise 80.92 euro

349 ile 400 yolcu kapasitesine sahip azami kalkış ağırlğı 351 bin 534 kilogramlık Boeing 777-300ER tipi uçaklardan dış hat 181 euro, iç hatlarda ise 90.67 euro

151 ile 169 yolcu kapasitesine sahip azami kalkış ağırlığı 85 bin 139 kilogram olan Boeing 737/900ER uçaklardan dış hatlarda 72.80 euro, iç hatlarda ise 36.40 euro

151 ile 189 yolcu kapasitesine sahip azami kalkış ağırlığı 76 bin 833 ile 79 bin 15 kilogram olan Boeing 737-800 tipi uçaklardan 72.80 euro,iç hatlarda ise 36.40 euro

178 ile 194 yolcu kapasiteli azami kalkış ağırlığı 89 bin kilogram olan Airbus 321-200 tipi uçaklardan 72.80 euro,iç hatlarda ise 36.40 euro

İstanbul Havalimanı’nda terminalde yolcu köprülerine yanaşan hava araçlarına yolcu köprüsü, 400Hz Elektrik, Isıtma Soğutma Havalandırma hizmeti (PCA) ve Su hizmetlerine ilişkin tarifesi şöyle:

Azami kalkış ağırlığı / kütlesi (kg) – Dış Hat – (30 dakikalık yolcu köprüsü ücreti)