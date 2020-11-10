İstanbul Havalimanı’nda 09.05

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82’nci yıl dönümünde saat 09.05’i gösterdiğinde İstanbul Havalimanı’nda hayat durdu.

10 Kasım’a özel olarak İstanbul Havalimanı’nda Dış Hatlar Gidiş Terminali Pasaport Kontrol bölgesine Türk bayrağı ve Atatürk’ün portresi asıldı. Tören öncesinde anma için Türkçe ve İngilizce anons yapıldı. Çok sayıda havalimanı personeli ve yolcu törenin düzenlendiği bölgede toplandı. Yolcular için hem Türkçe hem de İngilizce anons yapıldı. Havalimanı çalışanları ve yolcular sirenlerin çalmasıyla saat 09.05’te saygı duruşunda bulundu. Pasaport kontrol noktalarındaki polisler de çalıştıkları bölümlerden çıkarak saygı duruşunda bulundu. Yabancı yolculardan bazıları da saygı duruşuna eşlik etti. İstiklal Marşı okunmasının ardından tören sona erdi. Havalimanında düzenlenen anma törenine İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcı Serpil Hatipoğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) İstanbul Havalimanı Başmüdürü Özkan Polat, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu ve havalimanı personeli katıldı.