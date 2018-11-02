Açılışı ile tüm dünyanın taktirini kazanan İstanbul Havalimanı’nın kiosk cihazları yerli ve milli bir şekilde Emse Şirketi tarafından üretildi ve işletmeye alındı.

Bu önemli yatırımı yapan Emse Şirketi’nin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Muslu Oğuz ile konuştum. Oğuz, “İstanbul Havalimanı’nın inşasının olduğu kadar içindeki teknolojinin de yerli ve milli olması dünyaya ve kullanıcılara güven bize de gurur veriyor” dedi.

38 yıldır ürettiği teknoloji ile özellikle havalimanlarında iş kalitesini kanıtladığını vurgulayan Muslu Oğuz, “Emse, İstanbul’un yeni havalimanına 102 adet Self Check-in Kiosk ve 35 adet Self Bag Drop Kiosk cihazı yerleştirdi” diye konuştu.

Oğuz Emse şirketinin üretimlerini şöyle özetledi:

“Sıra çağrı sistemlerinde (sıramatik) Türkiye’nin pazar lideri olan, aynı zamanda LCD ekranlı bilgi sunum panelleri (kiosk), elektronik mesaj panoları, hemşire çağrı sistemleri ve dijital bilgilendirme ekranları üretiyoruz.

Kısa süre önce yeni cihazı ‘Fast Bag’i tanıttık. İstanbul Havalimanı’nın yolcu otomasyonu cihazları olan Check-in Kioskları, Bagaj Teslim Cihazları, Dijital Çağrı Sistemleri Emse A.Ş. tarafından yerli üretimle geliştirildi.

Dünyanın dört gözle beklediği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılışı yapılan İstanbul havalimanında Emse de teknolojisiyle yer aldı.

Böylesine büyük bir projede yer almamız özellikle Türk Hava Yolları (THY) ihalelerinde ürünlerimizle kendimizi kanıtlamamıza imkan tanıdı.

Avrupalı rakiplerle sıkı bir rekabet sonucu ihaleyi aldık. 40 kişilik ekibimiz ile dış giydirme, iç donanım ve tüm yazılımlarıyla projeyi 55 gün gibi çok kısa bir sürede tamamladık ve kurduk

İstanbul Havalimanı’nın inşasının olduğu kadar içindeki teknolojinin de yerli olması bizlere güven ve gurur veriyor.

EMSE HAKKINDA KISA BİLGİ

1980 yılında kurulan Emse, sıra çağrı sistemleri (sıramatik), LCD ekranlı bilgi sunum panelleri (kiosk), elektronik mesaj panoları, hemşire çağrı sistemleri ve dijital bilgilendirme ekranları üreten bir mühendislik firması. Havayolu otomasyonunda ciddi ürünler üreten Emse, Türk Hava Yolları (THY) ile yerli havacılık ürünleri geliştirirken sıramatikte ise Türkiye’de pazar lideri konumda. Kurumsal çözümler sunan, sürekli yeni ürünler geliştiren Emse’nin hizmet verdiği kurumlar arasında THY’nin yanı sıra, Ziraat Bankası, Halkbank, Şekerbank, Vakıfbank, Anadolubank, Türk Telekom, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası gibi Türkiye’nin en büyük bankaları bulunuyor. Üretim merkezi Ankara olan Emse, başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Almanya, Katar, Fas, Tunus, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn, Kazakistan, Gürcistan ve Sudan olmak üzere 32 farklı ülkeye ihracat yapıyor.