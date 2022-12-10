İstanbul Havalimanı, 11 ayda Avrupa’da en çok uçuş yapılan havalimanı oldu

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Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)- İstanbul Havalimanı, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı’nın (EUROCONTROL) 1 Ocak- 6 Aralık tarihlerini kapsayan istatistiklerinde, günlük ortalama bin 206 uçuşla, Avrupa’daki havalimanları arasında liderliğini korudu.

Yılın ilk 11 ayında 59 milyondan fazla yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı, EUROCONTROL’ün raporuna göre, günlük ortalama bin 206 uçuşla Avrupa’daki liderliğini sürdürüyor. İstanbul Havalimanı, EUROCONTROL’ün 1 Ocak-6 Aralık dönemi kapsamlı değerlendirme raporunda Gaulle ile Amsterdam Schiphol ile Paris Charles de Gaulle havalimanlarını geride bıraktı.

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Bu yılın 11 ayında iç hatlarda 100 bin 950, dış hatlarda 287 bin 511 olmak üzere toplamda 388 bin 461 uçak trafiğinin gerçekleştiği İstanbul Havalimanı, Avrupa’daki havalimanları arasında ilk sıradaki yerini korudu.

EUROCONTROL’ün raporuna göre Avrupa genelinde günlük 25 bin 569 uçuş yapılırken, bu rakam salgın dönemi öncesini ifade eden 2019 yılının yüzde 83,1’i olarak gerçekleşti. İstanbul Havalimanı’nı bin 147 uçuş ile Amsterdam Schiphol Havalimanı, bin 120 uçuşla Paris Charles De Gaulle Havalimanı ve bin 45 uçuşla Frankfurt Havalimanı takip ederken, Londra Heathrow Havalimanı ise bin 38 uçuşla beşinci sırada yer aldı.

Rapora göre Antalya Havalimanı da günlük ortalama 545 uçuş ile Avrupa’nın en yoğun 20 havalimanı içerisinde yer aldı. Türk Hava Yolları (THY) ise günlük bin 249 uçuşla en çok uçuş gerçekleştiren hava yolları arasında üçüncü, bayrak taşıyıcılar arasında ilk sıradaki yerini korudu