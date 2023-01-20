İstanbul Gençlik Oyunları’nda şampiyonlar kupalarına kavuştu

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İSTANBUL, (DHA) – Yüz elli binden fazla gencin katılımıyla gerçekleştirilen İstanbul Gençlik Oyunları tüm hızıyla sürüyor. Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen organizasyonlarda şampiyonlar da belli olmaya başladı. Balon futbolunda hem kızlar hem de erkeklerde İstanbul şampiyonları kupalarına kavuştu. Kızlarda Şeyh Edebali Anadolu Lisesi, erkeklerde ise Küçükçekmece Orhangazi Anadolu Lisesi kupanın sahibi oldu.

Başakşehir Liseler Arası Erkekler Basketbol Turnuvası’nda Özel Cihangir Anadolu Lisesi birinci olurken, Başakşehir Ortaokullar Arası Kızlar Turnuvası’nda TOKİ Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu şampiyonluğa uzandı. Başakşehir Ortaokullar Arası Futbol Turnuvası’nda şampiyon Bahçeşehir Koleji Ortaokulu oldu. Başakşehir Liseler Arası Paintball Kızlar Turnuvası’nda ise birinciliği TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi kazandı.

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