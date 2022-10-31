İstanbul Gençlik Oyunları’nda heyecan sürüyor

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İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Gençlik Oyunları’nda heyecan devam ediyor. Oyunlar kapsamında düzenlenen Başakşehir Ortaokullar Arası Yıldız Futbol Turnuvası, nefeslerin tutulduğu karşılaşma ile başladı.

Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen İstanbul Gençlik Oyunları’nda paintball ve balon futbolunun ardından heyecan yeşil sahaya indi. Başakşehir genelindeki ortaokullar arasında düzenlenen Yıldızlar Futbol Turnuvası başladı.

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SON DAKİKA GOLÜ GALİBİYETİ GETİRDİ

Turnuvanın ilk maçında Bahçeşehir Koleji ile Aziz Sancar Ortaokulu, Şehit Erdem Özçelik Stadı’nda karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Koleji, maçın son dakikasında bulduğu golle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. 3 grupta 21 takımın yer aldığı turnuvada heyecan diğer maçlarla sürecek.

39 İLÇEDEN 150 BİN GENCİN KATILMASI BEKLENİYOR

İstanbul Gençlik Oyunları 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında İstanbul’un 39 ilçesinde gerçekleştiriliyor. Başakşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan gençlik ve spor organizasyonunda 150 bin gence ulaşılması hedefleniyor.