İstanbul Devlet Opera ve Balesi Kurucusu Aydın Gün konserle anılacak

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi, vefatının 15. yılında opera sanatçısı ve rejisör Aydın Gün’ü anıyor. 6 Aralık 2022 akşamı sanatseverler ile buluşacak olan konser, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde izlenebilecek.

Türkiye’de operanın kurucusu kabul edilen Aydın Gün, Türkiye’de opera sanatının yerleşmesi ve ilerlemesi için dönüm noktası sayılabilecek zamanlarda, çalışmalara imza attı. 1959 yılında İstanbul Şehir Operası’nı (bugünkü İstanbul Devlet Opera ve Balesi) kuran Aydın Gün’ün anılacağı konserin programında, Gün’ün sanat hayatına damga vurmuş eserler sanatseverlere sunulacak.

Giuseppe Verdi’nin Macbeth, Rigoletto, Nabucco operaları, Wolfgang Amadeus Mozart’ın Sihirli Flüt, Giacomo Puccini’nin Madama Butterfly ve Tosca operaları, Ruggero Leoncavallo’nun Palyaço operalarından aryalar konserde seslendirilecek. Ayrıca Adnan Saygun’un Yunus Emre Oratoryosu’ndan bir bölüm ve Özgür Sevinç’in, Telli Kavak ve Tepebaşı adlı parçaları da programda yer alacak.

Konserin konsept hazırlığı ve sunumu Niyazi Ölmez, anlatımı ise Betül Görgülü tarafından gerçekleştirilecek. Şef Paolo Villa yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu, konserde sahnede olacak.

Göktuğ Alpaşar, Pınar Çulha, Alper Göçeri, Hüseyin Likos, Cahit Şaher, Ufuk Toker, Hande Soner Ürben, Evren Işık Yasemin ve Viyolonsel Sanatçısı Şafak Erişkin’in solist olarak yer alacağı konserin piyanistleri Yuliya Bapova ve Özgür Sevinç.