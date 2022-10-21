İstanbul Boğazı’nda teknede boks gecesi 

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Serdar Avcı, Tony Salam ile WBC International kemeri için karşılaşacak

Serdar Avcı: Yarın savaş zamanı

“25 yıllık emeğin sonucunu burada göreceğiz”

WBC yöneticisi Oksana Semenishina: Normalin üzerinde bir organizasyon

Mustafa AKIN-Serhan TÜRK/İSTANBUL,(DHA) – WBC Asya gümüş kemer sahibi ve UBO Dünya Şampiyonu Serdar Avcı ile WBC Afrika şampiyonu Nijeryalı boksör Tony Salam, İstanbul Boğazı’nda karşılaşacak. Yarın saat 16.00’da başlayacak gecenin son maçında Serdar Avcı ile Tony Salam, WBC International kemer için özel hazırlanan teknede ringe çıkacak. Türkiye’de bir ilke imza atılacak organizasyon öncesinde bugün Avcı ve Salam’ın tartı işlemi gerçekleştirildi. Rakibinin WBC Afrika şampiyonu olduğunu hatırlatan Serdar Avcı, “Normalde bu maç Amerika’da yapılacaktı ama vizeyi alamadığı için maçı Türkiye’ye aldık. Güzel bir atmosferde maç olacak. Çok kilo düştüm. Bugün tam olarak 19 kilo düştüm. Kendimi iyi hissediyorum. İnşallah bu maçı kazanacağım. Ekibime çok teşekkür ediyorum hepsi bana oldukça yardımcı oldu. WBC Yönetim Kurulu Üyesi Oksana Semenishina da burada. Kendisi de kilo verdiğimi görünce endişelendi, sağ olsun ama rahatladı o da. Bayağı bir kilo verdiğim için maç olacak mı olmayacak mı diye endişelendi. Ama çok şükür hazırız. Yarın savaş zamanı artık. Umarım maçı iyi bir netice ile kazanırım” dedi.

“25 YILLIK EMEĞİN SONUCUNU BURADA GÖRECEĞİZ”

İlk defa teknede böyle bir organizasyon gerçekleştirildiğini kaydeden Serdar Avcı, “Cengizhan Aydın, Serkan Öztürk ve Öztürk Polat’a çok teşekkür ediyorum. Öztürk Polat bunu düşündü. Boks maçlarımızın yanı sıra bazı diğer alt maçlar da olacak. Yarın her şey süper olacak. WBC International önemli bir unvan. Bunu alan zaten top 40’a giriyor. Artık dünya şampiyonluk yolu da açılıyor. Artık 25 yıllık emeğin sonucunu burada göreceğiz” diye konuştu.

OKSANA SEMENISHINA: NORMALİN ÜZERİNDE BİR ORGANİZASYON

WBC Yönetim Kurulu Üyesi Oksana Semenishina ise yaptığı açıklamada, ilk defa böyle bir organizasyon görüyorum. Tabii ki normalin üzerinde bir organizasyon. Biz de heyecanlıyız. Nasıl olacağını merak ediyoruz ama şu ana kadar görünen her şey çok güzel. WBC Asya gümüş kemer şampiyonu Serdar Avcı ile WBC Afrika şampiyonu Tony Salam bizlere iyi bir maç izletecekler” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tartı işleminden görüntüler

-Serdar Avcı’nın açıklamaları

-Oksana Semenishina’nın açıklamaları

-Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)