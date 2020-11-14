İstanbul Boğazı’nda ‘son yelkenli yarışı’ gerçekleşti 

Semra DEMİR-Ömer HASAR-İSTANBUL (DHA) – İstanbul Boğazı’nda her yıl görsel şölene dönüşen ‘BAU Bosphorus Sailing Cup’, onlarca yelkenlinin katılımıyla start aldı. Yelkenlilerin olumsuz hava şartlarına rağmen kıyasıya mücadele ettiği yarış, boğazı renklendirdi.

İstanbul Boğazı’nda 2012’den bu yana düzenlenen yarış, bu sene de heyecanlı bir mücadeleye sahne oldu. Asya ve Avrupa kıtalarının buluşma noktası olan İstanbul Boğazı onlarca yelkenliye ev sahipliği yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) tarafından bu yıl 8’incisi organize edilen ‘BAU Bosphorus Sailing CUP’ yelken yarışları üniversitenin güney kampüsü önünden başladı. Yüksek akıntı hızında zorlu bir mücadele veren 38 takım kıyasıya rekabet etti. Yarışın startını ise BAU Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (BAU DESG) Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı tarafından verdi. Ekipler yarışı Anadolu Hisarı’ndan dönüş yaparak, Beşiktaş’ta tamamlayacak.

“TÜRK VE ULUSLARARASI YELKENCİLERİN YARIŞMAK İSTEDİĞİ BİR PARKUR”

BAU Uluslararası Yelken Kulübü Genel Sekreteri Ufuk Bektaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“BAU Bosphorus Sailing CUP adıyla düzenlenen bu özel yarış 2012 yılından bu yana İstanbul Boğazı’nda gerçekleşiyor. Bugün ise 8’incisi düzenleniyor. Normalde her yıl mayıs ayında düzenleniyordu, pandemi sebebiyle bu yıl kasım ayına kaldı. Bugün tam istediğimiz gibi güçlü akıntı mevcut ve 38 teknelik bir katılım var. Bugün değişken rüzgârlar olacak ve İstanbul Boğazı keyifli bir rekabete sahne olacak. Pandemi sebebiyle ödül töreni gerçekleştiremiyoruz. Bu etap sonrası kazananlar belli olacak. Burası Türk ve Uluslararası yelkencilerin yarışmak istediği bir parkur. Biz de elimizden geldiğince sekiz yıldır yarışlar düzenliyoruz. Devletimiz de boğazı ticaret gemi trafiğine kapatarak bizlere destek olmakta, tüm yetkililere buradan teşekkür ediyoruz.”