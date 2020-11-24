İstanbul Boğazı’nda sis etkili oluyor 

Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Boğazı’nda sabaha karşı sis etkili oluyor. Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü neredeyse görünmez hale geldi. Denizde ise görüş mesafesi düştü. Sis özellikle Sarıyer ve İstinye civarında etkili oluyor.

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