İstanbul Boğazı’nda makine arızası yapan gemi römorkörlerle Büyükdere’ye çekildi

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Ertan KILIÇ – Ozan URAL / İSTANBUL, (DHA)-TUZLA’dan Kavkaz’a seyir halindeyken Türkeli açıklarında makine arızası yapan ANNITA isimli dökme yük gemisi, Gemi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma römorkörleriyle Sarıyer, Büyükdere Demir Sahası’na çekildi.

Tuzla’dan Rusya’nın Kavkaz Limanı’na gitmekte olan ANNITA adlı 190 metre boyundaki dökme yük gemisi, Türkeli açıklarında makine arızası yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-7, Kurtarma-8 römorkörleri ile KEGM-8 hızlı tahlisiye botu tarafından Büyükdere’ye çekildi. Gemi çekilirken İstanbul Boğazı trafiği de geçici olarak askıya alındı. Geminin çekilmesinin ardından boğaz trafiği normale döndü.(DHA)

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(FOTOĞRAFLI)