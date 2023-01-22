İstanbul Boğazı’nda arıza yapan 59 metrelik gemi kurtarıldı

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İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Boğazı’nda dümen arızası yapan, yedeğinde barç bulunan 59 metre boyundaki gemi, kurtarma römorkörleriyle çekilerek, Büyükdere’ye demirletildi.

Kıye Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İstanbul Boğazı’nda yedekli geçiş yaparken dümen arızası yapan ve yedeğinde barç bulunan VOS APOLLO isimli 59 metre boyundaki gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda NAZIM TUR ve KURTARMA-11 Römorkörümüz refakatinde Büyükdere’ye emniyetle demirletildi” denildi. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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