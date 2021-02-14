İstanbul beyaza büründü, tarihi yarımada havadan fotoğraflandı

Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL’da beklenen kar yağışı kent genelinde etkisini gösterdi. Birçok bölgeyi beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı sonrası tarihi yarımada havadan fotoğraflandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı kent genelinde etkisini gösterdi. Dün akşam Saat 22.00 sıralarında başlayan yoğun kar yağışı sabah saatlerine kadar kent üzerinde beyaz örtü oluşturdu. Kar yağışı tarihi yarımadayı da beyaz renge büründü. Sultanahmet Camii ve Ayasofya’da oluşan kar manzarası havadan fotoğraflandı.

(FOTOĞRAF)