İstanbul beyaza büründü… D-100 karayolu havadan fotoğraflandı

Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL’da beklenen kar yağışı kent genelinde etkisini gösterdi. Birçok bölgeyi beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı sonrası Bahçelievler D- 100 karayolu havadan fotoğraflandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı kent genelinde etkisini gösterdi. Dün akşam Saat 22.00 sıralarında başlayan yoğun kar yağışı sabah saatlerine kadar kent üzerinde beyaz örtü oluşturdu. Kar yağışı, D-100 karayolu Bahçelievler Çobançeşme Kavşağı havadan fotoğraflandı.
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