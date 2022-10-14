İstanbul Barosu'nda haftasonu seçim heyecanı; adaylar vaatlerini anlattı

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Mikail BIYIKLI – Emre Can URAN / İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Barosu Genel Kurulu bu hafta sonu Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 56 bin üyeye sahip baro başkanlığı için 7 avukatlık grubundan 8 aday yarışacak. Seçim öncesi başkan adayları Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu avukat Filiz Saraç, Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi Hasan Kılıç, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu Hakan Çatak, Avukat Hakları Grubu Gökhan Ahi, Bağımsız Avukatlar Grubu Gülden Sönmez, Önce Avukat Grubu Elif Görgülü, Genç Hukuk Hareketi Grubu Savaş İşleyen ve avukat Mert-Er Karagülle vaatlerini DHA’ya anlattı.

İstanbul Barosu’nun yeni başkan ve yönetiminin belirleneceği Genel Kurul, 15 Ekim Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Seçimin ilk gününde İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ve başkan adaylarının konuşma yapması bekleniyor. 16 Ekim Pazar günü saat 09.00’dan 17.00’ye kadar ise yeni başkanın belirlenmesi için oy kullanılacak. Bu hafta sonu yapılacak genel kurulda yeterli çoğunluk sağlanamazsa seçim bir sonraki hafta 22-23 Ekim tarihine ertelenecek. Seçime katılacak adaylar ve temsil ettikleri gruplar şöyle; Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu avukat Filiz Saraç, Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi Hasan Kılıç, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu Hakan Çatak, Avukat Hakları Grubu Gökhan Ahi, Bağımsız Avukatlar Grubu Gülden Sönmez, Önce Avukat Grubu Elif Görgülü, Genç Hukuk Hareketi Grubu Savaş İşleyen ve avukat Mert-Er Karagülle başkanlık için yarışacak. Genel kurul öncesi başkan adayları DHA’ya konuştu.

“BAROYU BİR ARAYA GETİRİP GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi adayı avukat Hasan Kılıç çok deneyimli bir gruba sahip olduklarını belirterek, “Bu dönemde dağılmışlığı, yıpranmışlığı gidereceğiz. Baroyu bir araya getirip güçlendireceğiz. Yeni bir model geliştiriyoruz. Projelerimiz arasında önemli çalışmalar var. Genç meslektaşlarımız ile ilgili büro edinme sorunu açısından ‘Genç ofis’ projemiz var. Bunu mutlaka önemli oranda hayata geçireceğiz. Başka çalışmalar da yapacağız. Eğitimle ilgili avukat akademisini kuruyoruz. Uygulamadan gelecekler ile oluşturacağımız bilim kurulu ile birlikte bu süreci de hayata geçireceğiz. Tüketici hakem heyetlerine genç meslektaşlarımıza görev vermeyi, bu alanı genişletmeyi düşünüyoruz. CMK ile ilgili çok önemli taleplerimiz var. Asgari ücret tarifesine çekilmesini istiyoruz. Bu dönem, bu anlamda çok ciddi gelişimler sağlayacağız. Bu soruna özel eğileceğiz. Birde güven sorunu var. Güven sorununu ortadan kaldırmak, birlikteliği vurgulamak ve bir aile olduğumuz duygusunu yeniden yerleştirmemiz gerekiyor. Aslında avukat ile barosu arasındaki o güven ve sevgi iklimini yeniden oluşturmalıyız. Ben herkesi seçime davet ediyorum. Mutlaka gelsinler, katılsınlar barosuna sahip çıksınlar” dedi.

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“144 YILDIR KADIN BARO BAŞKANI OLMAMIŞTIR”

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı avukat Filiz Saraç, “Gençlerimize geleceği planlayacağımız ve projelerimizi onlarla yapacağımıza ilişkin vaatlerle çıktık yola. Önümüzdeki dönemde, baronun yapması gerekenlerin başında katılımın artması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl ki hakim ve savcı stajyerlerine staj yaptığı dönem boyunca ücret verilmekte ise, aynı şekilde stajyer avukatların da ekonomik zorluklarla karşılaşmadan bu dönemleri geçirmeleri büyük önem taşıyor. Yapmamız gereken meslektaşlarımızın iş alanlarına, ilgili alanlarına ve ihtiyaç alanlarına göre avukatlık yapacakları alanların tespiti ve iş alanlarının avukatlara açılmasını sağlamak. İstanbul Barosu 144 yıllık bir barodur. Avrupa’nın en eski barosudur. Baronun tarihine bakıldığında hak ihlali kimden ve nereden gelirse gelsin, hep karşı duruşu ile Türkiye’de saygın bir yer edinmiştir. 144 yıldır kadın baro başkanı olmamıştır. Cumhuriyete ve Atatürk’ün bizlere verdiği kazanımlara yürekten inan bir avukat olarak aday olmayı bir vazife olarak gördüm. Bu görev bilinciyle İstanbul Barosu’na başkan adayı oldum” şeklinde konuştu.

“YETKİLERİMİZİN DAHİLİNDE HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ”

İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu adayı Hakan Çatak, “Hem fiziksel anlamda hem mesleki itibar anlamında baro bünyesindeki meslektaşlarımızın çok büyük sorunları olduğunu biliyoruz. Sorunlarımızın bir kısmı kanun değişikliği gerektiren önemli sorunlardan oluşmaktadır. Diğer bir kısmı ise tamamen baro yönetimiyle ilgili olan sorunlar. Avukatların çok köklü problemleri bulunmaktadır. Bunların bir kısmı mesleğimizin itibarının artırılmasına yönelik kamu, kurum, kuruluşlarındaki avukatlara yaklaşımlar olsun, avukatların görevleri ifası sırasında yaşadığı problemlerin giderilmesi olsun. Hem de fiziksel imkanların genişletilmesine yönelik çok sayıda çalışmamız ve projemiz bulunmaktadır. Baro olarak ekonomik anlamda çok ciddi sıkıntılar içinde bulunan genç meslektaşlarımıza kanunun ve hukukun verdiği ölçüde, yetkilerimizin dahilinde her türlü desteğe hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“KATILIMCI BİR BARO İNŞASINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Bağımsız Avukatlar Grubu adayı avukat Gülden Sönmez, “İstanbul Barosu’nun siyasetin aracı haline gelmesinden mutsuz olan tüm meslektaşlarımız için, hem mesleki problemleriyle alakalı hem baronun bu konumunun değiştirilmesiyle alakalı projelerimiz var. Biz Türkiye’nin adalet ve yargı sistemiyle ilgili sorunları olduğunu biliyoruz. Bu sorunları gidermek için en önemli aktörlerin birinin İstanbul Barosu olduğunu biliyoruz. Bütün meslektaşların görüşü, ideali, ideolojisi, siyasi fikri ne olursa olsun avukat olan tüm meslektaşların katıldığı, katılımcı bir baro inşasını düşünüyoruz. Bu yüzden de yönetime talip olduk. Meslektaşlarımızın oylarıyla hem yönetimi değiştireceğiz, hem de mevcut olan düzeni, anlayışı ve avukat algısını değiştireceğiz. Avukat varsa adalet var. Baronuz güçlüyse insan haklarını koruyabilirsiniz, hukuku koruyabilirsiniz” dedi.

“SORUNUN DERİNİNE, KAYNAĞINA İNELİM”

Başkan adayı Mert-Er Karagülle, “Çok alışılagelmiş yanıtlarımız var. Bir sorun gündeme geldiğinde bir yanıtı söylüyoruz, bir çözümü söylüyoruz. Daha doğrusu çözümün sonucunu söylüyoruz. Ama onu nasıl gerçekleştireceğiz, doğru bir çözüm müdür? Hayata geçirilme olasılığı nedir? Bunlar tartışılmıyor. İlk akla gelen şey söyleniyor. Halbuki ben diyorum ki artık bir sorunu fotoğraflamak yeterli değil. Biraz daha özgür bir düşünceyle, analitik bakalım. Sorunun derinine, kaynağına inelim. Çözüm alternatiflerini önümüze koyalım. Tez, antitez, sentez, süzgecinden geçirelim. En iyi çözümü öyle bulalım ve o çözümü hayata geçirmeye çalışalım. Bu bakışı İstanbul Barosu’na taşımak için adayım” diye konuştu.

“AVUKATLIK ORTAKLIĞININ HAKİM KILINMASINI İSTİYORUZ”

Genç Hukuk Hareketi Grubu adayı Savaş İşleyen, “Avukatlık mesleğinin önündeki en büyük sorunlarından biri işçi avukatlık sistemidir. Biz bu sisteme karşıyız. Bu sistemin yerine avukatlık ortaklığının hakim kılınmasını istiyoruz. Bunun için kanun çalışmalarının yapılmasını için çalışmalarda bulunacağız. Adliyede avukatlar sürekli olarak hakim savcıların müdahalesine maruz kalıyor. Biz bunun karşısında duracağız. Avukatların kendilerini daha özgür şekilde ifade edeceği bir ortam için, daha adil bir düzen oluşması için mücadele edeceğiz. Bu yüzden gençleri yanımıza bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“ÖNCELİĞİMİZ AVUKATLIK MESLEĞİNİN SORUNLARINI ÇÖZMEK”

Önce Avukat Grubu Elif Görgülü, “Genç ve dinamik bir ekibiz ve mesleğimize olan tutkumuzu, enerji ve heyecanımızı baroya taşımayı, İstanbul Barosu’nu da dinamik bir referans merkezine dönüştürmeyi planlıyoruz. Biz duyan, dinleyen ve harekete geçen bir baro istiyoruz. Hukuksuzluklardan hesap soracağız, yaptıklarımız ve yapamadıklarımızla ilgili hesap vereceğiz. Önceliğimizi avukatlık mesleğinin sorunlarını çözmek olarak belirlediğimiz için en çözülebilecek sorunlardan başlayarak kendimize 100 günlük bir plan yaptık. Bu planın ilk iki maddesini de hemen uygulamaya koyduk. Genç avukatları en fazla zorlayan, ama genel olarak sistemin işleyişini de zorlaştıran icra müdürlükleri ile ilişkileri düzeltmekten işe başladık. İcra müdürlüklerinde avukatlara sorun oluşturan konuları alt alta yazdık, sonra da icra müdürlüklerini ziyaret ettik, hala da ediyoruz. Dertlerimizi onlara anlattık. Bu çabalarımız çok olumlu sonuç verdi, şimdi işbirliği ile sorunları çözeceğiz” ifadelerini kullandı.