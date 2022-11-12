İstanbul Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi’nde büyük tatbikat öncesinde eğitimler gerçekleştirildi

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Melihcan ÇALIŞKAN – Hami YEŞİLYURT / İSTANBUL, (DHA)- 12 KASIM 1999 Düzce Depremi’nin 23.yıl dönümünde Türkiye genelinde gerçekleştirilecek ‘Çök- Kapan- Tutun Deprem Anı’ tatbikatı öncesinde Bakırköy’de bulunan İstanbul Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi’nde AFAD Ekipleri, STK ve gönüllüler bir araya gelerek etkinlik ve eğitimlere katıldı.

Bakırköy’de bulunan, İstanbul Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi’nde (AFAD), ülke genelinde gerçekleşecek ‘Çök- Kapan- Tutun’ deprem anı tatbikatı öncesinde, etkinlikler düzenlendi. AFAD Ekipleri, AFAD ile koordineli çalışan STK ekipleri ve AFAD Gönüllüleri saat 15.00’ten itibaren bir araya gelerek, Afet Hazırlık Merkezi’nde bulunan simülasyon alanlarında afet öncesi eğitim, tatbikat ve etkinliklere katıldı. Organizasyonda ekipler, örnek enkaz alanında, arama kurtarma canlandırması gerçekleştirdi, gönüllüler ise çeşitli eğitim ve oryantasyonlara katıldı. AFAD Daire Başkanı Gökhan Yılmaz ve AFAD Eğitim Şube Müdürü Tezcan Buçan da çalışmaları takip etti.

“CUMHURİYET TARİHİNDE BÖYLE BİR TATBİKAT İLK KEZ YAPILIYOR”

Tatbikat gününün önemine değinen AFAD Eğitim Şube Müdürü Tezcan Buçan, “Cumhuriyet tarihinde böyle bir tatbikat ilk kez yapılıyor. Bir nevi 12 Kasım 1999 Düzce Depremi’ni anma etkinlikleri kapsamında, biz bugün ‘Deprem Anı’ ve ‘Çök- Kapan- Tutun’ tatbikatı yapacağız. Bu tatbikat, 81 ilde valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımız koordinasyonunda gerçekleşecek. Yine bir ilk olarak KKTC’de bu tatbikata katılacak. Öncesinde, tüm iletişim kanallarıyla vatandaşlarımıza duyurular yapıldı. Bizim için hayati öneme haiz bir konu, hayatlarımızı korumak adına gerçekleşecek etkin bir davranış şekli oluşturacağız. Burada da STK, AFAD ekiplerimiz ve gönüllülerimizle hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Tüm ülke ve KKTC ile birlikte bizler de buradan katılım sağlayacağız” dedi.

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“DEPREM ANINDA DOĞRU DAVRANIŞA YÖNELİK KOLEKTİF BİR BİLİNÇ OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ”

Toplumsal bilinçlenmenin hedeflendiğini belirten AFAD Daire Başkanı Gökhan Yılmaz, “Bu tatbikat sonucunda ülkemiz genelinde olası bir deprem anında doğru davranışı yapmaya yönelik kolektif bir bilinç oluşturmayı hedefliyoruz. Bu tatbikatın sonrası ve devamında da çeşitli, benzer tatbikatlar düzenleyeceğiz. Biliyorsunuz ayın başında yaşadığımız Buca’daki depremde bir gencimiz, balkondan atlayarak vefat etti. Olası bir deprem ve afet anlarında belki de yapılmaması gereken en önemli şey soğukkanlılığı kaybetmek ve paniğe düşmek. Bu tatbikat bizlere aslında soğukkanlı kalabilmeyi, paniğe düşmemeyi de göstermiş olacak” şeklinde konuştu.

“AFAD EKİPLERİNE DESTEK OLMAK ADINA ARAZİLERDE OLACAĞIZ”

Alanda bulunan AFAD Gönüllüsü Mustafa Cem Çelik, “Biz gönüllüler olarak afet anlarında, AFAD ekiplerine destek olmak adına arazilerde olacağız. Mutluyuz, herkesi de bu açıdan gönüllü olmaya davet ediyorum. Toplu eğitimler aldık, bireysel eğitimler de aldık. Büyük İstanbul depremi öncesinde özellikle bu eğitimleri almak istedim. Deprem anında bizler mahallelerimizde insanları yönlendireceğiz, gerekli organizasyonları yapacağız” dedi.

“DEPREMİ BİRE BİR YAŞADIM”

Heyecanlı olduğunu ifade eden AFAD gönüllüsü Rabia Metin, “AFAD gönüllüsü olduğum ve bilinçlendiğim için çok mutluyum. Herkesi gönüllü olmaya teşvik ediyorum. 1999 Depremi’nde Sakarya’daydım. Depremi bire bir yaşadım. Ne yapmamız gerektiğini, nasıl müdahale etmemiz, nasıl korunmamız ve nelerden kaçınmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Burada yangın tatbikatları, göçük altı eğitimleri, psikolojik yardım eğitimleri aldık” diye konuştu.

Etkinlikler, ‘Çök-Kapan-Tutun Deprem Anı’ tatbikatının başlayacağı 18.57’e kadar devam edecek.

