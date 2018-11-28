Ak Parti İstanbul belediye başkan adayını bir türlü açıklayamıyor.Kulislere yansıyan bilgiler, Binali Yıldırım’ın bu adaylık için pek de gönüllü olmadığını, Meclis Başkanlığını sürdürmek istediğini gösteriyor.



Durum gerçekten böyleyse üzülmemek elde değil.

İstanbul 15 milyonu aşan nüfusuyla bir çok ülkeden daha büyük bir kenttir.

Tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle erişilmez zenginliklere sahiptir.

Türkiye ekonomisi açısından yaşamsal önem taşımaktadır.

Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılı bütçesi 42.6 milyar lirayla birçok bakanlığın ve kamu kuruluşunun bütçesini kat ve kat aşmaktadır.

Bana kalırsa, İstanbul belediye başkanlığı bu ülkede cumhurbaşkanlığından sonra en önemli görevdir.

Yıldırım, “Şimdi protokolün ikinci sırasındaki adamım. İstanbul’a başkan olursam ilk 10’a bile giremeyeceğim” diye düşünüyorsa yanılıyor.

Protokol listeleri şekilden ibarettir, törenlerden başka hiçbir yerde anlam ifade etmez.

Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığında başarılı olan Yıldırım’ın İstanbul’a başkan seçilmesi halinde yapacağı çok iş vardır.

Böyle önemli bir görev için kesinlikle nazlanmaması, aksine büyük bir şevk ve heyecanla talip olması, başkan seçilmesi halinde neler yapacağını kısa sürede açıklaması gerekir.

Son sözüm şu:

Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığına taşıyan sürecin İstanbul Belediye Başkanı olmasıyla başladığını unutmamalıdır.